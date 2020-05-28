ماسك كريم لفرد الشعر جربيه

يحتوي معظم كريمات فرد الشعر على مواد كيماوية تتسبب في تدمير الشعر، لذلك قدمت الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على "سي بي سي سفرة" طريقة عمل كريم لفرد الشعر من مكونات طبيعية.





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مكونات الماسك:

نشا، عسل، زيت زيتون





طريقة التطبيق:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم وزعيه على شعر نظيف وجاف.

غطي الشعر من الجذور وحتى الأطراف بالكريم، واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو والبلسم.

ملحوظة: للوصول للقوام الكريمي المثالي ضعي لكل 4 ملاعق نشا، وملعقتي عسل، وملعقة زيت زيتون.

ماسك كريم جوز الهند والصبار لتقصيف الشعر

المكونات: زيت جوز الهند، ليمون، صبار جيل





طريقة التطبيق:

اخلطي ملعقة صغيرة من الليمون مع ملعقتين من زيت جوز الهند، بالإضافة إلى ملعقة من جيل الصبار.

توزع الخلطة على الشعر وتترك لمدة من 15 لـ30 دقيقة.

ملحوظة: لأفضل نتيجة يجب أن تستخدم الخلطة مرة في الأسبوع.