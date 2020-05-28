بدون وفيات.. تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت تايلاند ، اليوم الخميس، تأكيد إصابة 11 حالة جديدة بـ فيروس كورونا دون تسجيل أي وفاة بالمرض.





وذكرت السلطات الصحية في تايلاند أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 3065، بعد تسجيل الحالات الجديدة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 57 حالة.





وقال المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس تاويسين ويسانويوتين إن الحالات الجديدة هي لتايلانديين في الحجر الصحي عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، هم أربعة جاؤوا من الكويت وستة من قطر وواحد جاء من الهند.





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وأضاف ويسانويوتين أن 2945 مريضا تعافوا من الفيروس منذ تفشي الجائحة في البلاد.





وكانت السلطات في تايلاند قد كشفت عن انطلاق التجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تجربته على القرود، عقب التجارب على الفئران.





ويعتمد هذا اللقاح على الحمض النووي الريبوزي الذي يحفز خلايا الجسم على إنتاج الأجسام والجزيئات على سطح الفيروس لتعزيز الجهاز المناعي.