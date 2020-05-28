بطلة فيديو الاغتصاب أمام النيابة.. ضبط وإحضار لليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين.. والنائب العام: نواجه الانحرافات المسيئة للأسرة المصرية

النائب العام يواجه كل الانحرافات المجتمعية التى تسيء للأسرة المصرية

النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز صاحبة فيديو الاغتصاب و6 آخرين

تحريات الأجهزة الأمنية مباحث الجيزة توصلت إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية"

وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أعدت تقريرا بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة





أمرت النيابة العامة بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز" وستة آخرين للتحقيق معهم في واقعة فيديو الاغتصاب على تطبيق التوك توك.









جاء ذلك فى إصرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي على المحافظة على القيم الأسرية وإعادة الانضباط من خلال تطبيق القوانين وإرساء القيم والمبادئ ومعاقبة المتجاوزين للآداب والقيم المجتمعية.









وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" – وشهرتها منة عبد العزيز - والتي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.









وستعلن النيابة العامة المناسب مما ستسفر عنه التحقيقات لاحقًا بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.









وكانت فتاة التيك توك الشهيرة منة عبد العزيز نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن واقعة اغتصابها على يد الشاب مازن، قائلة إن أصدقاءها دعوها إلى تناول الإفطار في منزل أحدهم وقاموا بالتعدى عليها بالضرب وإجبارها على تصوير مقاطع إباحية.









وقالت منة عبد العزيز في الفيديو المتداول: "اغتصبوني بالإكراه والبنات صحباتى كانوا متفقين معاهم لاغتصابى وتصويرى فى أوضاع مخلة والبنات دول عملوا حاجات وحشة"، وأضافت أنها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد شاب اسمه مازن إبراهيم بالاتفاق مع عدد من الفتيات صديقاتها ذكرت أسماءهن في الفيديو وهن شيماء شاكر ورحمة وأسماء، وأنهن اتفقن على استدراجها لشقة مازن وتم اغتصابها وتصويرها فيديو وسرقة تليفونها.

















تعاطف رواد السوشيال ميديا

وبعد نشر الفيديو تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعى معها وأطلقوا هاشتاجين ظهرا في مصر وتصدرا تويتر#حق_منه_عبدالعزيز و#القبض_على_المغتصب_مازن_إبراهيم وطالب نشطاء التواصل الاجتماعى بمحاكمة المتهم مازن إبراهيم.









مازن يرد

لم تمر ساعات على فيديو منة حتى خرج مازن إبراهيم الذى اتهم باغتصابها ودافع عن نفسه وقال إن سلوكها سيئ وإنها تقوم بابتزازه للحصول على أموال منه، وطالب بعرضها على الطب الشرعي وهو الفيصل في اتهامها له باغتصابها، وبدأ في نشر فيديوهات تثبت أن هناك علاقة بينه وبين منة عبد العزيز.











شيماء شاكر

وبعدها ظهرت شيماء شاكر، صديقة منة وقالت: "منة تستاهل اللى حصل فيها وكل حاجة كان بموافقتها، ومعي تسجيلات للقصة كلها هاطلعها لو منة مسكتتش وبطلت اتهامات ليا على الفاضي".









تصالح رغم الاغتصاب

ظهرت منة عبد العزيز فى فيديو لمدة 36 ثانية مع أحد الأشخاص وقالت: "كل سنة وانتم طيبين ما فيش أى مشكلة بينى انا ومازن أنا بس كنت منهارة بسبب اللى حصل وفيه ناس كتير وقّعت ما بينا بسبب الحاجات اللى كان بيعملها بس خلاص الحوار خلص وجبنا حقنا ومفيش أى مشكلة وخلاص مفيش خلاف ما بينا ومفيش أى حاجة".









أعصابها تعبانة

وظهر مع منة عبد العزيز صديقها وقال: "يا ريت الناس تفهم وتبطل كلام علشان انتوا بتتكلموا فى حاجة انتوا مش فاهمينها وكل سنة وانتم طيبين".







