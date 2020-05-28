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محافظات

تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات خلال الحملة اليومية في أسيوط

الخميس 28/مايو/2020 - 01:50 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وفقا لقانون 119 لسنة 2008 بجميع القرى والمراكز والأحياء وذلك بصفة يومية .


وأعلن المحافظ تنفيذ 16 حالة ازالة خلال حملات اليوم التى استهدفت بعض قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ومسئولى الحملات  ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وذلك حفاظًا على حق الدولة وهيبتها وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات وخاصة خلال التى تمت خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية وإحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية .

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وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – الى انه تم شن عدة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف القرى والمراكز وأسفرت عن تنفيذ 16 حالة ازالة خلال يوم واحد مشيرا الى تكليف قيادات المحافظة للاشراف على حملات الازالة حيث يترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال حملات مركز اسيوط واحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت اشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت اشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وتستهدف ازالة بعض مخالفات البناء فى مهدها وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة لبعض التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات الى النيابة العسكرية .

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية .
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