خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 563 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الإمارات ، اليوم الخميس، تسجيل 563 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنها قامت بإجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة مما ساهم في الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا ؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 32532 حالة.





وأضافت الصحة الإماراتية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 258 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.





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وأشارت الوزارة إلى شفاء 314 حالة جديدة لمصابين الفيروس وتعافيهم تماما من أعراض المرض، وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 16685 حالة.





وأعلنت حكومة الإمارات أمس الأربعاء، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتبارا من يوم الأحد المقبل 31 مايو.





وكانت الإمارات أعلنت عودة الصلاة مرة أخرى إلى المساجد لكن بعد اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع مزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".