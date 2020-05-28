بملابس كاجوال.. هبة مجدي تخطف أنظار المتابعين

نشرت الفنانة الشابة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".









وتألقت هبة مجدي بإطلالة كاجوال مختلفة، فارتدت جاكيت بأكمام جينز، وقماش كاروهات منقوش.









كما تركت خصلات شعرها البني الحريري منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.











ووضعت اللمسات الجمالية الساحرة، فاختارت اللون الأحمر في الشفاه، مع رسم العين والحواجب بطريقة طبيعية، فهي من الفنانات اللاتي يتميزن بالبساطة.













كما انها ابتعدت عن التكلف واستكملت إطلالتها الكاجوال بارتداء الإكسسوارات الأنيقة، فاكتفت بالأقراط الذهبية في الأذن.





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