AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:02 م
هبة مجدي
هبة مجدي
Advertisements
مصطفى كرم

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وخطفت هبة مجدى الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله.


وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة "نعم سري طيف من أهوى فارقني والحب يعترض اللذات بالألم".

اقرأ أيضا:

هبة مجدى توجه رساله لصناع عمل فرصة تانية وجمهورها.. شاهد

شاركت هبة مجدى في بطولة  مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها .. شاهد

هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بصورة لها مع ياسمين صبري ونهال عنبر.. شاهد

شاهد.. أحمد مجدي في أحدث صورة له

بهذه الطريقة.. أيتن عامر تهنئ أحمد مجدي بعيد ميلاده.. شاهد

هبة مجدى توجه رسالة لـ متابعيها بسبب مسلسل فرصة ثانية.. شاهد

سارة الشامي تتألق من كواليس مسلسل فرصة ثانية.. شاهد

ترشيحاتنا

رجاء الجداوي تصارع كورونا.. رسالة تحذيرية من حفيدتها

أخبار الرياضة.. ساسي يرحب بالبقاء في الزمالك.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي.. ترقب لموقف كاف من لافتات نادي القرن.. وسبب تأخير تجديد عقد فايلر

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

خبير روسي يزف البشرى.. تطعيم كورونا الشامل قبل نهاية هذا العام

زكاة المال على الوديعة البنكية.. دار الإفتاء توضح كيفية حسابها

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

AdvertisementS

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

رجاء الجداوي تصارع كورونا.. رسالة تحذيرية من حفيدتها

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

بالأرقام.. وزيرة الصحة ترد على اتهامات الأطباء: دعمنا المستشفيات بهذه المستلزمات الوقائية

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا