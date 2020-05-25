هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وخطفت هبة مجدى الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله.



وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة "نعم سري طيف من أهوى فارقني والحب يعترض اللذات بالألم".



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شاركت هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.





المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.