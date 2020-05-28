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تعليم

تبث أخبارا كاذبة.. جامعة الأزهر تحذر من صفحات مشبوهة على فيسبوك

الخميس 28/مايو/2020 - 03:20 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
حذر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، من الانسياق وراء بعض الصفحات التي تحمل اسم جامعة الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر أخبارا كاذبة مدعية نسبتها إلى مسئولين بالجامعة وكلياتها.


وأكد المركز في بيان، اليوم الخميس، عدم وجود أي صفحات رسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير المنشور عليها هذا البيان.


كما أعلن عدم مسئولية الجامعة عما يرد على أي صفحة من الصفحات التي تنتحل اسم جامعة الأزهر بهدف نشر الشائعات بين الطلاب والطالبات.


وأهاب المركز الإعلامي بجميع منسوبي الجامعة عدم تداول أي أخبار أو معلومات من أية صفحات أخرى، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة هذه الصفحات غير الرسمية.
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