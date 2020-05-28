تبث أخبارا كاذبة.. جامعة الأزهر تحذر من صفحات مشبوهة على فيسبوك

حذر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، من الانسياق وراء بعض الصفحات التي تحمل اسم جامعة الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر أخبارا كاذبة مدعية نسبتها إلى مسئولين بالجامعة وكلياتها.











وأكد المركز في بيان، اليوم الخميس، عدم وجود أي صفحات رسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير المنشور عليها هذا البيان.











كما أعلن عدم مسئولية الجامعة عما يرد على أي صفحة من الصفحات التي تنتحل اسم جامعة الأزهر بهدف نشر الشائعات بين الطلاب والطالبات.







