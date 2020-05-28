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ثقافة

70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة الشهيرة على "يوتيوب الثقافة"

الخميس 28/مايو/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
جاوز صباح اليوم الخميس؛ عدد مشاهدات المناظرة التاريخية لـ فرج فودة التاريخية خلال مشاركته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام ١٩٩٢ ، إلى 70 ألف مشاهدة خلال 4 أيام عرض؛ حسبما سجلتها قناة وزارة الثقافة على يوتيوب.

وقامت الوزارة بإتاحة التراث المرئي ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى تشكل إضافة حقيقية للقوى الناعمة المساهمة في رفع الوعي، خاصة أنها أتت بخطة تتناسب وإجراءات الدولة ومؤسساتها لمواجهة جائحة كورونا، والتى توقفت معها التجمعات والفعاليات الثقافية.

وقدمت الوزارة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ مناظرة فرج فودة التاريخية، فى توقيت حساس؛ كوثيقة مسجلة تكشف نوايا وتوجهات جماعات أقرت بها قياداتها قبل نحو ثلاثة عقود، حيث تعكس إتاحة المناظرة بالضرورة ما تعنيه رسالة المبادرة التنويرية المؤكدة على سيادة كلمة الشعب ومؤسسات دولته الرافضة والمجابهة لأفكار وجرائم الإرهاب المسلح.

وشهدت تعليقات وتفاعلات آلاف المشاهدين للمناظرة على يوتيوب تأييدا إيجابيا لمحتواها؛ بشكل يؤكد وقوف المتابعين خلف مؤسسات الدولة ونبذ أفكار التطرف والعنف حيث شكلت نسبة التعليقات الإيجابية ما يقترب من نسبة 95 % .

وجرت المناظرة التاريخية مع المفكر الكبير الراحل فرج فودة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 1992 بحضور الدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالى ومأمون الهضيبي أمام فرج فودة والدكتور محمد خلف الله، وأدارها الدكتور سمير سرحان، وجميعهم رحلوا عن عالمنا تباعا.

وشهدت المناظرة آراء متضادة بين تيارين حول علمانية ومدنية الدولة فى مقابل مفهوم الدولة الدينية والخلافة الذي تبنته جماعات دينية ومفكرون منتمون إليها، وأثارت ضجة كبيرة حول آراء المشاركين، تلتها واقعة اغتيال الدكتور فرج فودة على أيدي متشددين مسلحين.

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