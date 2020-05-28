6 خطوات لبيع موبايلك المستعمل بأعلى سعر.. تعرف عليها

لاشك أن الهواتف الذكية أصبحت أحد عناصر الحياة اليومية، حيث تتنوع استخداماتها بشكل موسع للمليارات حول العالم بحسب احتياجاتهم، إلا أنه مع صدور هاتف ذكي جديد فى كل صباح يلجأ الكثيرون إلى بيع هواتفهم الذكية لاستبدالها بأخرى جديدة، فهناك من ينجح فى البيع بسعر مرتفع، وآخرين لا يستطيعون لك.





فى هذا الإطار يقدم "صدى البلد" أبرز النصائح لكي تستطيع بيع هاتفك الذكي القديم بأفضل سعر، سواء كا أندرويد أو آيفون.





1- إصلاح الشاشة أولًا

قبل التفكير فى عملية بيع هاتفك، وغالبًا ما تحتوي الهواتف القديمة على تصدعات أو شروخ بها والتى تكون سببًا فى عدم الاستمرارية فى استخدامه وزيادة الرغبة فى بيعه، ولكن فى حالة بيعه بعد إصلاح الشاشة يمكنك زيادة المبلغ المدفوع فيه.





2- شراء "Cover" جديد لهاتفك قبل بيعه

نظرًا لأن الـ "Cover" الذي كنت تستخدمه للحفاظ على هاتفك أثناء فترة استخدامه قد يكون تأثر بعوامل الوقت والخدوش والاستخدام وأصبح قديمًا وباهتًا، لذا يمكنك شراء واحدًا جديدًا واستخدامه للهاتف مما سيعطي انطباعًا جيدًا عن هاتفك الذي تريد بيعه، ويعتبر عامل الجذب الأول للمشترى خاصة إذا كنت تعرض الهاتف للبيع عبر Facebook Marketplace، أو موقع آخر.





3- شراء واقى شاشة جديد

لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، لذلك إذا وجدت أن واقى الشاشة الخاصة بك والتى كنت تستخدمها لهاتفك القديم قد تأثرت وحدثت بها بعض الشروخ والخدوش، قم بتغييرها بواحدة جديدة ويفضل أن تكون من الزجاج وليس البلاستيك.





4- نظف هاتفك

سواء فى حالة بيع الهاتف القديم لشخص تعرفه أو عبر مواقع البيع الإلكترونية، فيجب عليك الإهتمام بمظهر هاتفك وإزالة ما به من أوساخ، خاصةً منافذ الصوت والشحن والميكروفون.





5- إرفاق مشتملات الهاتف الأصلية

تؤثر هذه النقطة مع كثير من المشترين والذين يرغبون فى الحصول على علبة الهاتف والشاحن الأصلي الذي لا يمكن إغفاله، وسماعات الأذن الأصلية أيضًًا، وتعتبر هذه الملحقات عامل جذب للمشتري عندما تخبره بأن هاتفك يأتى مع العلبة الخاصة به وسماعته الأصلية والشاحن الأصلي.





6- عمل نسخة احتياطية لهاتفك قبل بيعه وإعادته إلى ضبط المصنع