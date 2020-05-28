AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

6 خطوات لبيع موبايلك المستعمل بأعلى سعر.. تعرف عليها

الخميس 28/مايو/2020 - 04:17 م
6 خطوات لبيع موبايلك
6 خطوات لبيع موبايلك المستعمل بأعلى سعر.. تعرف عليها
Advertisements
قسم التكنولوجيا
لاشك أن الهواتف الذكية أصبحت أحد عناصر الحياة اليومية، حيث تتنوع استخداماتها بشكل موسع للمليارات حول العالم بحسب احتياجاتهم، إلا أنه مع صدور هاتف ذكي جديد فى كل صباح يلجأ الكثيرون إلى بيع هواتفهم الذكية لاستبدالها بأخرى جديدة، فهناك من ينجح فى البيع بسعر مرتفع،  وآخرين لا يستطيعون لك.

فى هذا الإطار يقدم "صدى البلد" أبرز النصائح لكي تستطيع بيع هاتفك الذكي القديم بأفضل سعر، سواء كا أندرويد أو آيفون.

1- إصلاح الشاشة أولًا
قبل التفكير فى عملية بيع هاتفك، وغالبًا ما تحتوي الهواتف القديمة على تصدعات أو شروخ بها والتى تكون سببًا فى عدم الاستمرارية فى استخدامه وزيادة الرغبة فى بيعه، ولكن فى حالة بيعه بعد إصلاح الشاشة يمكنك زيادة المبلغ المدفوع فيه.

2- شراء "Cover" جديد لهاتفك قبل بيعه
نظرًا لأن الـ "Cover" الذي كنت تستخدمه للحفاظ على هاتفك أثناء فترة استخدامه قد يكون تأثر بعوامل الوقت والخدوش والاستخدام وأصبح قديمًا وباهتًا، لذا يمكنك شراء واحدًا جديدًا واستخدامه للهاتف مما سيعطي انطباعًا جيدًا عن هاتفك الذي تريد بيعه، ويعتبر عامل الجذب الأول للمشترى خاصة إذا كنت تعرض الهاتف للبيع عبر Facebook Marketplace، أو موقع آخر.

3- شراء واقى شاشة جديد
لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، لذلك إذا وجدت أن واقى الشاشة الخاصة بك والتى كنت تستخدمها لهاتفك القديم قد تأثرت وحدثت بها بعض الشروخ والخدوش، قم بتغييرها بواحدة جديدة ويفضل أن تكون من الزجاج وليس البلاستيك.

4- نظف هاتفك
سواء فى حالة بيع الهاتف القديم لشخص تعرفه أو عبر مواقع البيع الإلكترونية، فيجب عليك الإهتمام بمظهر هاتفك وإزالة ما به من أوساخ، خاصةً منافذ الصوت والشحن والميكروفون.

5- إرفاق مشتملات الهاتف الأصلية
تؤثر هذه النقطة مع كثير من المشترين والذين يرغبون فى الحصول على علبة الهاتف والشاحن الأصلي الذي لا يمكن إغفاله، وسماعات الأذن الأصلية أيضًًا،  وتعتبر هذه الملحقات عامل جذب للمشتري عندما تخبره بأن هاتفك يأتى مع العلبة الخاصة به وسماعته الأصلية والشاحن الأصلي.

6- عمل نسخة احتياطية لهاتفك قبل بيعه وإعادته إلى ضبط المصنع
حيث يمكنك بعد ذلك استعادة بياناتك وصورك الخاصة بك والاحتفاظ بهويتك أيضًا من خلال حذفها من على هاتفك القديم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 خطوات لتعقيم هاتفك المحمول للوقاية من كورونا

حيل للوصول لأقصى استفادة من ساعات آبل الذكية

لأصحاب iphone.. طريقة حظر المكالمات والرسائل المزعجة..فيديو

فصل الصيف.. احذر هذه الأشياء تحول هاتفك إلى قنبلة موقوتة

لا تفوتها.. تأكد من استخدام هذه الميزة بـ واتساب قبل شرائك هاتف جديد

ترشيحاتنا

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

القارة العجوز تموت ..رقم مرعب لـ وفيات كورونا في أوروبا

بالأسود.. محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

عرض سعودي كبير لـ وليد أزارو

موجز السوشيال ميديا | تعليق نجيب ساويرس على فيلم يصفه بـ «المليونير البخيل».. ورسالة غامضة لـ نوال الزغبي

AdvertisementS

عزل منزلي.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة مخالطة مستشاره المصاب بكورونا

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

رئيس الوزراء: ضم منظومة الشكاوى الحكومية لمساعدة وزارة الصحة لتلقي بلاغات مصابي كورونا

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

تأكيدا لـ صدى البلد.. اتحاد الكرة يعلن إصابة محمود سعد بـ كورونا

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد ولاية أمريكية وأكثر من مليون نسمة

بشرة خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

آلام صعبة التحمل.. أعراض الانزلاق الغضروفي