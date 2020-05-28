انخفاض كبير.. إيطاليا تعلن تسجيل 70 حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 ألفا و142 حالة وفاة.





يخطط الاتحاد الأوروبي، لإعلان كبير لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد





ووفقا لـ "يورو نيوز"، وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام جزء من الأموال الحالية الموجودة بالفعل في ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول المتضررة بشدة من وباء كورونا.





وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يخطط لدعم إيطاليا بـ81.8 مليار يورو وإسبانيا بـ77.3 مليار يورو؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز".



