AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انخفاض كبير.. إيطاليا تعلن تسجيل 70 حالة وفاة بسبب كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 06:27 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 ألفا و142 حالة وفاة. 

يخطط الاتحاد الأوروبي، لإعلان كبير لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام جزء من الأموال الحالية الموجودة بالفعل في ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول المتضررة بشدة من وباء كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يخطط لدعم إيطاليا بـ81.8 مليار يورو وإسبانيا بـ77.3 مليار يورو؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يعتذر لإيطاليا بعد تفشي كورونا

بسبب كورونا .. خبراء: أوروبا تحتاج 500 مليار يورو لتعافي اقتصادها

240 مليار يورو لمحاربة كورونا.. أوروبا تخصص ميزانية جديدة للنهوض باقتصادها

إسبانيا تسجل 721 إصابة جديدة بكورونا و179 وفاة

الحياة تعني الموت.. لماذا أصبح التعافي من آثار فيروس كورونا خطرا على الاتحاد الأوروبي؟

هذا ما فعلته فرنسا وألمانيا لمواجهة كورونا.. صندوق تعافي بـ500 مليار يورو

ترشيحاتنا

أحمد أسامة يكشف موعد انطلاق برنامج خط أحمر على قناة الأهلي

الأعداء يحاولون التشكيك .. السيسى: نعيش لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة كورونا

رموها أمام الثلاجة دون تغسيل.. القصة الكاملة لأزمة جثمان متوفاه بكورونا في الشرقية

أحمد حسن يتوعد عصام الحضري | شاهد

الجيش الليبي يعلن شن غارات على مخازن ذخيرة للمتطرفين بطرابلس

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وأنت قاعد في البيت.. 7 نصائح للتخلص من الكرش نهائيا | فيديو

غير كورونا .. 7 أسباب وراء فقدان حاستي الشم والتذوق

انزل شغلك في أمان.. الكمامة والتباعد سلاح لمواجهة فيروس كورونا