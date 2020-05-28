تخفيف الإغلاق .. فرنسا تعلن موعد فتح الحدود الأوروبية الداخلية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الخميس، خطة الحكومة بشأن إجراءات المرحلة الثانية من تخفيف الإغلاق المفروض جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "فرانس 24"، قال فيليب، إن فرنسا تعمل على إعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو المقبل.





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وأضاف أن حظر الأنشطة الرياضية في البلاد سيستمر حتى 21 يونيو المقبل.





كما أعلن إعادة رفع القيود عن التنقل وفتح المدارس الإعدادية والثانوية أسرع مما كان متوقعًا.





وأشار إلى أن المقاهي والمطاعم والحانات وجميع المدارس ستستأنف نشاطها بهذه المرحلة من الرفع التدريجي للحجر، مؤكدا أن انتشار كورونا بات تحت السيطرة.





ومن المقرر أن تدخل إجراءات المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للإغلاق حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يونيو المقبل.





يذكر أن فيروس كورونا المستجد قتل أكثر من 28 ألفا و500 شخص في فرنسا.