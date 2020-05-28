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تعليم

موعد تقديم التظلمات في نتائج جميع الصفوف الدراسية بالقاهرة

الخميس 28/مايو/2020 - 07:22 م
محمد عطية
محمد عطية
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عبد العزيز جمال
أعلنت  مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب تقديم التظلمات في نتيجة جميع الصفوف بدءا من الأحد  31 مايو وحتى 18 يونيو المقبل.

وكشف محمد عطية مدير المديرية عن أن ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي اعتمدها محافظ القاهرة في وقت سابق قبل إجازة عيد الفطر.

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يذكر أن إدارة القاهرة الجديدة اقتنصت المركز الأول في نتيجة الإعدادية ، بينما حصلت إدارة وسط القاهرة على المركز الثاني، فيما جاءت حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.

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واعتمد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.

وظهرت نتيجة أبحاث صفوف النقل عام  ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وللحصول على النتيجة اضغط هنا 

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