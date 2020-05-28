موعد تقديم التظلمات في نتائج جميع الصفوف الدراسية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب تقديم التظلمات في نتيجة جميع الصفوف بدءا من الأحد 31 مايو وحتى 18 يونيو المقبل.





وكشف محمد عطية مدير المديرية عن أن ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ، التي اعتمدها القاهرة في وقت سابق قبل إجازة عيد الفطر. محافظإجازة





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يذكر أن إدارة القاهرة الجديدة اقتنصت المركز الأول في نتيجة الإعدادية ، بينما حصلت إدارة وسط القاهرة على المركز الثاني، فيما جاءت حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.





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واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.

