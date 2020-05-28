الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل والعودة للحياة تدريجيا

أعلن وزير الداخلية الكويتي، اليوم الخميس، إلغاء الحظر الشامل في البلاد، وتحويله إلى حظر جزئي يبدأ من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا.





فيما صرح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بأنه لا يمكن الاستمرار في حالة الإغلاق التام، حيث يجب التعايش مع الفيروس ومخاطره.





وكشف المسئولون في الكويت عن اعتماد خطة تعتمد على العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وذلك وفق تجارب العديد من الدول.





وكانت العديد من دول المنطقة، أعلنت عن العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، وذلك للتعايش مع فيروس كورونا.





وأعلنت السعودية والإمارات والأردن وتونس، وأخيرا الكويت العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.