آيتن عامر تنشر صورة من كواليس فرصة تانية

نشرت أيتن عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " صورة من كواليس تصوير مسلسل فرصة تانية الذي عرض رمضان الماضي، وجسدت من خلال دور "ريهام".
وعلقت أيتن عامر على الصورة التي نشرتها مكتفية بكلمة واحدة هي "مرحبًا".
مسلسل فرصة تانية معالجة دراما محمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.