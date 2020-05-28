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سيارات

تعاون بين داسيا ورينو لإنتاج سيارات عائلية .. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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أماني نوار
تتطلع شركتا رينو وداسيا لإطلاق سيارة عائلية  وذلك بعد أن  نجحتا في السنوات الأخيرة في تطوير العديد من السيارات  رباعية الدفع الصغيرة .

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن جهود الشركتين تنصب حاليا على تطوير سيارة عائلية شبيهة بسيارات الفان وذلك ستحل محل سيارات Renault/Dacia Lodgy

 ومن المعروف أن تبني هذه السيارات على منصات   CMF-Bالتي تنتجها رينو، وتزود بهياكل بطول 4 أمتار ونصف المتر، فيها من الداخل 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب.

وتتميز سيارات لودجي التي قد تطلق هذه السيارات بعدة نسخ واحد مزودة بهياكب بشبابيك كبيرة وواسعة  ونسخة اخرى مغلقة اشبه بسيارات النقل الصغيرة كما ان جميع منصات هذه المركبات ستكون مرتفعة نوعا عن الأرض لتكون أكثر سيارة قادرة على اجتياز الطرق الوعرة.

ومن المفترض أن تحصل هذه السيارات على عدة أنواع من المحركات ، محركات بنزين توربينية بسعة 1.0و1.3 لتر ومحركات ديزل بسعة 1.5 لتر.

كما تطلق منها نسخ بمحركات هجينة يعادل عزمها 140 حصانا تقريبا وتبدأ أسعارها فمن الموقع أن تبدأ من 13 ألف دولار.
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