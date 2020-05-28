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سهير عثمان : انتشار الشائعات يماثل خطورة فيروس كورونا..فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 09:23 م
الدكتورة سهير عثمان
الدكتورة سهير عثمان
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أسامة علي

قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة،أن المجتمعات التي تمر بأزمات تكون تربة خصبة لانتشار الشائعات.

وأضافت عثمان خلال حديثها ببرنامج "مانشيت"المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم أن الدولة المصرية مرت بأزمات كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما ساهم فى انتشار العديد من الشائعات بصورة كبيرة، لافتة إلى أن أساس انتشار الشائعة هو نقص المعلومة.

 وأكدت سهير عثمان، أن خطورة الأزمات الحالية فى ظل انتشار فيروس كورونا، خطرها مثل خطر الفيروس نفسه.

وأشارت أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى أن أضلاع انتشار الشائعة يتمثل فى معلومة غير دقيقة، قائد رأى على السوشيال ميديا.

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