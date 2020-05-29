بسبب التعايش مع كورونا.. توقعات بمزيد من الانخفاض بأسعار الذهب

قال محمد سعيد الخبير المالى، إن انخفاض أسعار الذهب عالميا يرجع إلى حالة التعايش مع فيروس كورونا وخطط إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا التى من المقرر البدء فيها أوائل يونيو المقبل.









وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الذهب يعد ملاذا آمنا للمستثمرين فى أوقات الفزع واضطراب الأسواق لذا شهد انتعاشا كبيرا منذ أوائل العام الجارى نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا فى العالم و تداعياته السلبية على حركة الاقتصاد العالم و عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل.





عيار 21 يسجل 758 جنيها.. أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأسبوع اقرأ أيضا ..

وتوقع سعيد أن يواصل الذهب فقد مكاسبه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حدوث انفراجة لأزمة فيروس كورونا فى اغلب بلدان العالم و تقبلها مضيفا أسواق الذهب ستشهد هدوءا باتجاه الانخفاض.





و انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية لصباح أمس الخميس، بمقدار 17.60 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 1.02% ليستقر عند 1705.15 دولار.









وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح أمس بمقدار 25.65 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 1.49% ليقف عند 1694.60 دولار أمريكي.





فيما سجلت أسعار الذهب على المستوى المحلى حالة من التباين بارتفاعات وانخفاضات بسيطة على مدار أسبوع عيد الفطر المبارك تراوحت بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وسجل اليوم الجمعة عيار جرام 21 نحو758 جنيها مقارنة ب 761 جنيها الجمعة الماضية.