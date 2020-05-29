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اقتصاد

بسبب التعايش مع كورونا.. توقعات بمزيد من الانخفاض بأسعار الذهب

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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علياء فوزى
قال محمد سعيد الخبير المالى، إن انخفاض أسعار الذهب عالميا  يرجع إلى حالة التعايش مع فيروس كورونا وخطط إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا التى من المقرر البدء فيها أوائل يونيو المقبل.


وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الذهب يعد ملاذا آمنا للمستثمرين فى أوقات الفزع واضطراب الأسواق لذا شهد انتعاشا كبيرا منذ أوائل العام الجارى نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا فى العالم و تداعياته السلبية على حركة الاقتصاد العالم و عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل.


 
وتوقع سعيد أن يواصل الذهب فقد مكاسبه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حدوث انفراجة لأزمة فيروس كورونا فى اغلب بلدان العالم و تقبلها مضيفا أسواق الذهب ستشهد هدوءا باتجاه الانخفاض.

وانخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية لصباح أمس الخميس، بمقدار 17.60 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 1.02% ليستقر عند 1705.15 دولار. 


وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح أمس بمقدار 25.65 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 1.49% ليقف عند 1694.60 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الذهب على المستوى المحلى حالة من التباين بارتفاعات وانخفاضات بسيطة على مدار أسبوع عيد الفطر المبارك تراوحت بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وسجل اليوم الجمعة عيار جرام 21 نحو758 جنيها مقارنة ب 761 جنيها الجمعة الماضية.
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