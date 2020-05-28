AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مقالات

دور عربي ضروري في ليبيا

د.سالم الكتبي

د.سالم الكتبي

الخميس 28/مايو/2020 - 11:06 م
لم يفاجئني كثيرًا تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي قال فيه إن سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا وإن الوضع مقلق جدًا، بل إنني أرى أن ليبيا تشهد أزمة أعقد وأكثر صعوبة من الأزمة السورية بالنظر إلى حجم الأطماع الأجنبية والصراع الدولي المحتدم حول ثروات هذا البلد العربي.

بالطبع فإن الثروة الغازية والنفطية الليبية تمثل أحد كلمات السر في أطماع أطراف عدة تتدخل في شأن دولة عربية من دون أي مبرر آخر، كما تفعل تركيا التي بات تدخلها العسكري علنيًا وفجًا ومباشرًا، ويتحدي إرادة المجتمع الدولي الذي يقف عاجزًا تمامًا عن ردع السلطان أردوغان ومنعه من العبث بمصير دولة عربية ثانية تضاف إلى الممارسات التركية الاستعمارية في سوريا.

الواقع يقول إن هناك تخاذلا دوليا واضحا منح تركيا فرصة كي تضرب بقرارات مؤتمر برلين الدولي والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي من أجل تثبيتها، عرض الحائط، وتتدخل بشكل عسكري مباشر لمحاولة حسم الصراع لمصلحة حلفائها في حكومة الوفاق غير الشرعية، 
إحدى إشكاليات الأزمة في ليبيا تكمن في غياب الدور العربي الموحد، حيث يجب أن يكون هذا الدور المحور الرئيسي لتسوية الأزمة والمحرك الأساسي للجهود الدولية في هذا الشأن، وحيث كان يفترض أن يعالج الخطأ العربي الكبير المتمثل في الغياب عن تطورات الأزمة السورية منذ بداياتها، حتى أصبح اللاعبون الرئيسيون في هذه الأزمة يتحركون من دون دور عربي مؤثر أو حتى غير مؤثر!

معضلة ليبيا أشد تعقيدًا لأنها لا تتعلق بالأطماع الأجنبية وتضارب الأجندات الإقليمية والدولية فقط، بل تتعلق بتوجه الطرف التركي للتمركز في ليبيا كي يجعل منها شوكة في خاصرة مصر، ويتخذ منها منطلقًا للضغط على القاهرة وتصفية الحسابات معها على حساب دماء أبناء الشعب الليبي وأمن هذا البلد العربي واستقراره.

من الضروري أن تتحرك الدول العربية بشكل مؤسسي جماعي، من خلال جامعة الدول العربية، في الأزمة الليبية تحركًا فاعلًا ومؤثرًا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي من أجل إنقاذ الشعب الليبي وإبعاد تركيا وإنهاء دورها المشبوه في بلد عربي ثان، 
الحقيقة أن تركيا تلعب دورًا مشبوهًا في ليبيا، حيث تسببت سياسات السلطان أردوغان في تورط الجيش التركي بشكل مباشر في الصراع وأصبح لاعبًا مباشر على الأرض، ما يعني مزيدًا من الدمار للاقتصاد التركي المتدهور بالفعل بسبب التدخل العسكري غير المدروس في سوريا، ولاشك أن عواقب قرارات أردوغان ستقود تركيا إلى الهلاك والدمار، بعد أن تسببت لها في عزلة اقليمية ودولية غير مسبوقة، فضلًا عن إسهامه الكارثي في نشر التطرف والارهاب وتوسيع رقعة توسعه عبر نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا في محاولة منه لتصدير خطر هذه التنظيمات إلى مصر وجعلها ورقة ضغط تستهدف انهاكها مدركًا حجم التحديات التي تواجه القاهرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي المتمثل في أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.

ويجب أن يدرك العرب أن استمرار نزيف الدماء في ليبيا بسبب التدخل العسكري التركي المباشر يجب أن يتوقف وأن تتوحد جهود دول الجوار الليبي وتنسق جهودها بالتعاون مع بقية الدول العربية والخليجية الفاعلة من أجل قيادة الجهد الدولي في هذه المرحلة الحاسمة من الأزمة، انطلاقًا من أن خطر الفوضى في ليبيا لا يعني فقط ضياعًا لبلد عربي مهم وتشريدًا لشعبه، بل يعني اعادة انتشار لتنظيمات الارهاب منحها مسرحًا جديدًا للعمل والحركة ولملمة الشتات وتنظيم الصفوف لتقويض أمن دول عربية أخرى. وعلى العرب أن يدركوا أن الصمت على الممارسات التركية، ناهيك عن التعاون معها، يعني تعاونًا في تدمير بلد عربي ثان، ما سيحرض أردوغان على تكرار مغامراته في أراض عربية أخرى، فأحلامه الامبراطورية لا تزال تداعبه، ولا يزال يتمنى لعب الدور الرئيسي في إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، التي يسعى منذ عام 2011 إلى تنفيذها انطلاقًا من فكر تنظيم الاخوان المسلمين الارهابي، الذي تدعمه تركيا بكل قوة رغم أن هذا التنظيم تسبب بكوارث استراتيجية وخسائر فادحة للاقتصاد والدولة التركية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد قضاء فترات طويلة في المنزل.. 4 طرق للتخلص من التوتر والقلق

قفزة في الإصابات .. الصحة: تسجيل 1127 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و29 وفاة

شبيهة الفنانة نور اللبنانية تثير الجدل بوزن زائد

بعد توقيع الأمر التنفيذي.. ترامب يكشف مصير حسابه على موقع تويتر

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم.. أول تعليق من رجاء الجداوي على شائعة وفاتها

هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر

AdvertisementS

بعد تخطى 20 ألف حالة| خبير وبائي يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا في مصر

فيروس عادي جدا.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سر وفيات كورونا

هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم.. أول تعليق من رجاء الجداوي على شائعة وفاتها

قفزة في الإصابات .. الصحة: تسجيل 1127 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و29 وفاة

الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل والعودة للحياة تدريجيا

مشجرة ومبهجة.. 5 فساتين لـ ياسمين صبرى تبرز أنوثتها برفقة زوجها

الوضع بات تحت السيطرة.. فرنسا تعيد فتح المدارس والمقاهي بدءا من 2 يونيو

لن يجعلها فوق المسئولية القانونية.. ترامب يكشف طبيعة الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

هخليه يندم على كل حرف.. أول رد من مدحت العدل بعد هجوم منتقديه بسبب "نادي القرن"

بشرى خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

عزل منزلي.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة مخالطة مستشاره المصاب بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة 3 كيلو في ثلاثة أيام.. نظام الديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن

‏فكها وخليك جود بوي.. فيفي عبده تخطف الأنظار في آخر ظهور

بـ جمبسوت لافت.. يسرا بإطلالة سوداء تكشف عن جمالها برفقة عدد من الفنانين