الإفتاء: تنظيف المنزل ليلًا ليس فيه أي شر ولا يوجد في الدين ما يحرّمه

وما يقال اعتمادًا على مجربات فقط، لافتًا: على أي حال لا يوجد مشكلة في التنظف ليلًا، ولا يوجد في الدين ما يحرم ذلك.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التنظيف ليلًا ليس فيه أي شر،