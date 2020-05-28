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ديني

الإفتاء: تنظيف المنزل ليلًا ليس فيه أي شر ولا يوجد في الدين ما يحرّمه

الخميس 28/مايو/2020 - 11:55 م
هل تنظيف المنزل ليلاً
هل تنظيف المنزل ليلاً حرام .. الإفتاء توضح حقيقة الأمر
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يارا زكريا
هل تنظيف المنزل ليلًا حرام، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
 
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن تنظيف المنزل والمحال التجارية وغيرها ليلًا ليس حرامًا، وما هذا إلا مجرد معتقد شاع عليه الناس.


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التنظيف ليلًا ليس فيه أي شر، وما يقال اعتمادًا على مجربات فقط، لافتًا: على أي حال لا يوجد مشكلة في التنظف ليلًا، ولا يوجد في الدين ما يحرم ذلك.




حكم سماع القرآن بدون إنصات في العمل وأثناء تنظيف البيت: 

في سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: « ما حكم سماع القرآن بدون إنصات أو أثناء العمل لقول الله -تعالي-: " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"». 


ونبه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه الآية القرآنية لها سبب نزول وسبب نزولها أنها تكلمت عن شان الصلاة وأن المسلم حين يدخل الصلاة والإمام يقرأ فلابد أن ينصت ويستمع إليه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في رده على السؤال عبر خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن تشغيل القرآن الكريم بدون إنصات لا حرج فيه شرعا ، فهناك الكثير ممن يشغلون الراديو على إذاعة القرآن الكريم طوال اليوم، فربما استمع إلى آية أثرت فيه واستفاد وعمل بها.


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