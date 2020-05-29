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أخبار العالم

تميم طردهم.. مظاهرات لمئات التونسيين في قطر تطالب بالترحيل نتيجة الإهمال الطبي.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تظاهر مئات التونسيين العالقين في قطر مطالبين حكومة بلادهم والرئيس قيس بن سعيد بالتدخل وترحيلهم إلى وطنهم بعدما قرر النظام القطري فصلهم بشكل تعسفي عن عملهم بذريعة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقالت وسائل إعلام محلية إن 800 فردًا من الجالية التونسية دخلوا في اعتصام مفتوح في سفارة بلادهم بالدوحة، مناشدين حكومة بلادهمسرعة التدخل لإنقاذهم بعد يأسهم من توفير النظام القطري الحماية الطبية لهم.

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وتداولت حسابات للجالية التونسية على موقع "فيسبوك" لقطات مصورة توثق مناشدات المعتصمين في سفارة تونس، فيما نقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن الحبيب الخذيري، المتحدث باسم الجالية التونسية في قطر، قوله إنه منذ 21 أبريل الماضي لم يتم تنظيم سوى رحلة واحدة لنقل العالقين بالدوحة.

وقال: "من بين العالقين طلابًا، من المقرر أن يؤدوا امتحان البكالوريا خلال الأيام القادمة، مطالبًا بتأمين 3 رحلات لإعادتهم إلى بلادهم في أقرب وقت".







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