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أخبار العالم

مكتئب وسريع الغضب.. البشير يرفض الخضوع لفحص كورونا داخل السجن

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن رئيس البلاد المعزول، عمر البشير، رفض الخضوع لفحص طبي خاص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تأكد إصابة 3 من رموز نظامه بالوباء. 


ونقلت صحيفة "السياسة" السودانية عن مصادر قولها: "البشير يعيش حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، ويميل للعزلة أكثر، وأصبح قليل الكلام وسريع الغضب".


وأضافت المصادر: "البشير يشعر بريبة في كل من هم حوله، ويقضي جل وقته داخل زنزانته ولا يخرج منها إلا لوقت قصير".


ومساء الأربعاء، أعلنت النيابة العامة السودانية أن المصابين الثلاثة هم  أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، وهما مطلوبان لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم مزعومة في إقليم دارفور، وعلي عثمان طه، نائب البشير.


وأوضح البيان أن الثلاثة يخضعون للحجر الصحي في مستشفيات بالخرطوم.


وأشار البيان إلى أنه "تم أخذ عينة من داخل السجن من اثنين آخرين من رموز النظام السابق، ويتوقع أن تظهر نتيجتهما غدًا"، بينما ثبتت التحاليل عدم إصابة بعض المتهمين بكورونا بينما رفض البعض الآخر الخضوع للفحص.


وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة بالاستمرار في اتخاذ التدابير التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة جميع المسجونين.
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