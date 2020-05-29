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مرأة

لا تتخلص منه بعد اليوم .. 4 استخدامات لقشر الموز ستغير حياتك .. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
 هناك العديد من الأشياء المدهشة التي يمكنك القيام بها من خلال قشور الموز،  إليك 4 نصائح وحيل رائعة لتجربتها بنفسك ولن تصدق النتيجة

1. الأحذية الجلدية 
 أمسك قشر الموز وافركي الجزء الداخلي من القشرة على حذائك الجلدي. الدهون في القشر ستجعلها تبدو جديدة  ثم قم بمسح الحذاء بقطعة قماش ناعمة لجعلها تبدو لامعة للغاية

2. رعاية وتجديد النباتات
 انقع القليل من قشور الموز في الماء لمدة أسبوع تقريبًا. تعتبر قشرة الموز سمادًا عضويًا ممتازًا لجميع نباتات منزلك ذلك لأن الموز غني بالمعادن التي تقوي النباتات يجب أن تحاول استخدام قشور الموز العضوي لأن ذلك لا يعالج بالمواد الكيميائية وإذا كانت الأوراق على نباتات منزلك ليست لامعة تمامًا كما كانت من قبل ، يمكنك فقط فرك بعض قشور الموز عليها لمنحها الوهج الذي تستحقه.

3. تبييض الأسنان
 يمكنك استخدام قشور الموز لتبييض أسنانك  حيث يحتوي قشر الموز على معادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تمتصها الأسنان وتجعلها تبدو أكثر بياضًا. 


 ما عليك سوى فرك أسنانك بداخل قشر الموز اترك البقايا لمدة دقيقتين. بعد ذلك ، اغسل فمك للتخلص من أي قطعة من الموز. كرر العملية لبضعة أيام متتالية واستعد لنتائج مرئية بعد 3 أسابيع فقط.

. محاربة حب الشباب

انك سوف تحتاج:

1 قشر موز
1/2 كوب شوفان
3 ملاعق كبيرة سكر بني
إليك الطريقة:
يحتوي الموز على الزنك والمغنيسيوم والحديد ، مما يعني أن له خصائص مضادة للالتهابات. كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من النشا تمتص الزيت الزائد الذي يمكن أن يسد المسام.

 لمحاربة حب الشباب بقشر الموز ، يمكنك إما فرك الجزء الداخلي من قشر الموز برفق على وجهك ، وتركه لبضع دقائق ثم مسحه. ولكن يمكنك أيضًا نقلها إلى المستوى التالي وإنشاء وجه قشر الموز الخاص بك.

 ضع بعض الشوفان والسكر البني وقشر موز واحد في الخلاط ودلك المعجون على بشرتك. اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بكل بساطة
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