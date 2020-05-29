القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه منحة استثنائية لـ4721 عاملا غير منتظم بقنا

القوى العاملة بالقليوبية: تعيين 1530 شابا بالقطاع الخاص بينهم 36 من متحدي الإعاقة.. صرف منحة الرئيس لـ 33 ألفا و432 عاملا غير منتظم حتى الآن.. وقياس مهارة 1652 عاملا واستخراج 1766 ترخيص مزاولة مهنة