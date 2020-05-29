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أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه منحة استثنائية لـ4721 عاملا غير منتظم بقنا

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:29 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 101 شاب من مختلف المؤهلات بينهم أثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بقنا، فضلا عن صرف المنحة  الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لـ 4721 عاملا بقيمة إجمالية 2 مليون و360 ألفا و 500 جنيه.


تلقي الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أسعد أحمد السيد، وذلك عن إنجازات شهر أبريل الماضي أشار فيه إلي أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى ومكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ110 منشآت، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد  - 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.
 
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