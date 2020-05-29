AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب السيدة نفيسة: مقصود الشرع مراعاة مصالح الناس وإسعادهم.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:30 م
خطيب السيدة نفيسة
خطيب السيدة نفيسة
Advertisements
محمد شحتة
أكد الشيخ الله الجمال، خطيب مسجد السيدة نفيسة، أن مبنى الشرعية على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وكل حكم خرج عن الحكمة إلى العبث ليس من الشريعة وكل حكم من العدل إلى الجور ليس من الشريعة فالشريعة هي عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة على صدق رسوله وهى نوره التي أبصر بها المبصرون 

وقال خطيب السيدة نفيسة، في خطبة اليوم، إن مقاصد الشريعة هي الأسرار والحكم والأحوال التي راعاها الشارع في أحوال التشريع، منوها بأن مقصود الشرع هو مراعاة مصالح الناس وإسعادهم في الدنيا والآخرة كما قال الإمام العز بن عبد السلام "ن الشريعة كلها مصالح فهي إما درء مفاسد أو جلب مصالح".

وأشار إلى أن واجب الوقت في ظل الظروف التي نعيش فيها هو المحافظة على حياة الناس وأرواحهم ولذلك هناك قاعدة جليلة "لا ضرر ولا ضرار".

وأكد أنه كان لزاما علينا في هذه الآونة وانتشار جائحة كورونا، أن يتم إزالة أسباب الضر ركالبعد عن التجمعات وعدم المصافحة وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صلاة الجمعة أمام المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد

حكم صلاة الجمعة خارج المسجد وقت إغلاقه

الاحتكار في الإسلام .. حكمه وتعريفه وأسبابه وأنواعه وعقوبته

هيئة كبار العلماء: يجب الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو كان للصلاة

كبار العلماء: دعوة الناس للتجمع من أجل الدُّعاء والاستغفار فى هذه الظروف اعتداء على شريعة الله

كبار العلماء: يجب الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو للصلاة .. يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها مقدما على موعد استحقاقها

ترشيحاتنا

ترامب يسخر من كمامة صحفي وهكذا رد الأخير

محمد يوسف: فوجئت بطفل حاول ضربي انتقاما للمنسي.. فيديو

16872 إصابة و284 وفاة.. ارتفاع حصيلة كورونا في إسرائيل

فيديوجراف.. بعد 40 عاما من المقاطعة.. سر عودة البريطانيين للبيض الأبيض

عمرو جمال يثير الجدل عبر انستجرام: أنا هو منقذي

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

دراسة: مرضى السكري هم الأكثر عرضة لنوبة حادة من كورونا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور