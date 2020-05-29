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أخبار البلد

شعراوي: استرداد 25 فدانا و20 ألف متر من أملاك الدولة وتنفيذ 825 إزالة لمخالفات البناء

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:49 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن العاملين في الإدارة المحلية بكافة المحافظات عملوا خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك على خدمة المواطنين والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة يومية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم ومنع أي محاولات للبعض في استغلال الإجازة للقيام بمخالفات بناء جديدة أو التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة. 

وأشار شعراوي إلي أنه تم التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات من بعض المواطنين لاستغلال فترة العيد وارتكاب مخالفات حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.  



وقال اللواء محمود شعراوى، إنه تم تنفيذ  ٨٢٥ حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات متنوعة بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون. 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة نجحت في استرداد ٢٥ فدان و٢٠ ألف متر مربع من أملاكها  بعدد من المحافظات خلال أسبوع العيد في الفترة من يوم السبت ٢٣ مايو وحتي الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠ ، حيث تم تنفيذ ١٢٠ إزالة لتعديات قام بها بعض المواطنين علي أراضي الدولة سواء بإقامة مبانى وأسوار وكذا بالزراعة عليها. 

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية  اليوم الجمعة من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال أجازة عيد الفطر المبارك فيما يخص ما تم إزالته من تعديات علي أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء . 

وقال وزير التنمية المحلية إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت فى إزالة ٥٥٥ حالة لتعديات بالبناء علي ٢٥ فدان أرضي زراعية ملكية خاصة للمواطنين ، كما تم إزالة ١٥٠ حالة لمخالفات البناء على مساحة ٢٥ ألف متر مربع . 

وأكد وزير التنمية المحلية أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وازالة أي تعديات عليها ، وشدد شعراوى على ضرورة إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة فى هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدى بكل حسم لأي تعديات فى ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية للسيد رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.


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