مشاهد جديدة.. لحظة طعن مختل عقليا لـ3 أشخاص في الزقازيق

حصل موقع صدى البلد على مشاهد جديدة من واقعة طعن مختل عقليا لشخص وإصابة نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع بمدينة الزقازيق.





وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد بمصرع مواطن متأثرا بإصابته بطعنة على يد مختل عقليا عقب وصوله المستشفي الجامعي، فيما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع عقب تعرضه لنوبة هياج بشارع "فاروق".





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حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مختل عقليا بطعن نجل أحد الأشخاص وإصابة رجلً وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة.



