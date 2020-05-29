AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مشاهد جديدة.. لحظة طعن مختل عقليا لـ3 أشخاص في الزقازيق

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:17 م
مختل عقليا يطعن شخصا
مختل عقليا يطعن شخصا في الزقازيق
Advertisements
محمد الطحاوي
حصل موقع صدى البلد على مشاهد جديدة من واقعة طعن مختل عقليا لشخص وإصابة نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع بمدينة الزقازيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد بمصرع مواطن متأثرا بإصابته بطعنة على يد مختل عقليا عقب وصوله المستشفي الجامعي، فيما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع عقب تعرضه لنوبة هياج بشارع "فاروق". 


حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مختل عقليا بطعن نجل أحد الأشخاص وإصابة رجلً وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة.

فيما تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، ولكن المصاب الثانى توفى متأثرًا بإصابته، وتمكنت قوة أمنية من ملاحقة المتهم وتم ضبطه وجار تحرير محضر بالواقعة  وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الابن العاق في الجيزة.. طعن والده بسبب خلافات وقت حظر التجول وجلس بجوار جثته

مختل عقليا يطعن نجله واثنين آخرين بالزقازيق.. تفاصيل

شاهد.. لحظة طعن مواطن على يد مختل عقليا بالزقازيق

أخبار الحوادث.. مختل عقليا يطعن نجله واثنين آخرين.. حبس شخصين قتلا مسنا حاول اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات

حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بقرية تليجة بالشرقية وتشريح الجثة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

بدون محاكمة.. كوريا الشمالية تعدم زوجين حاولا الهروب من الحجر الصحي

الأرصاد: طقس السبت لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 29 درجة

دراسة: مرضى السكري هم الأكثر عرضة لنوبة حادة من كورونا

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

ليبيا ومواجهة كورونا.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا بدءا من الغد

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تفاصيل مقتل سيدة سعودية على يد خادمتها.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مشتبه بـ كورونا.. خطوات العزل المنزلي الصحيحة

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير