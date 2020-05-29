التعليم تعلن وفاة 9 معلمين بسبب كورونا.. ونائب الوزير: ربنا يرفع عنا الوباء

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه قد تلقى بكل أسف معلومات تفيد بزيادة عدد الزملاء المعلمين الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" إلى تسعة معلمين.





وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم : هذا الخبر سبب لنا حزنا وضيقا شديدين.





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وأضاف قائلا : بهذا الصدد أتقدم بمزيد من الحزن والأسى لجموع المعلمين في جمهورية مصر العربية وطلاب الزملاء الذين فقدناهم، وأسرهم بخالص المواساة.





وختم نائب وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نؤكد أن المعلم هو أحد الجنود التي تحارب لرفعة هذا الوطن راجيا تتميم رسالته، ورفعة دولته دون النظر للمقابل.





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