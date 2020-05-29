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فؤاد عودة: 80% من إصابات كورونا فى إيطاليا تعالج بالمنازل

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، في إيطاليا، إن جميع مقاطعات إيطاليا وصلت للمؤشر الأقصي في حجم إصابات كورونا، حيث أن كل شخص كان في بداية جائحة كورونا بإمكان المريض أن يصيب مايقرب من 10 أشخاص،  ، ولكن وصلت النسبة في الفترة الحالية لأن تكون نسب العدوى أقل من شخص .

وأضاف الدكتور فؤاد عودة عبر مداخلة سكايب لـ إكسترا نيوز، أن معظم مناطق إيطاليا في الأيام الأخيرة، لم تسجل أية حالات إصابة، وإيطاليا سوف تقر اليوم أفتتاح المواصلات العامة بين المحافظات.

وأشار عودة إلى أن أعداد المتعافين بالمستشفيات تزداد، بالإضافة إلي أن نسبة الذين يتلقون العلاج في المنازل وصلت إلى 80%، من الذين لا يحتاجون للذهاب إلى المستشفيات.

وأوضح عودة أنهم طالبوا في مؤتمر صحفي الأمس بالسماح بتشريح الجثث، وفقا لقرار من منظمة الصحة العالمية، للتعرف على أسباب اختلاف نسبة الإصابات بشكل ملحوظ بين بلد وأخرى.

وتابع: أنه تم أكتشاف أن فيروس كورونا يتسبب في جلطات دموية، مما يلجأ البعض للأسبرين، كما يصيب الكبد، ويصيب الجهاز الهضمي والجلد أيضا.

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