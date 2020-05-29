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رياضة

على متن مركب.. صالح جمعة يقضي إجازته في الساحل.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:41 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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محمد بدران
نشر صالح جمعة لاعب النادى الاهلى، صورا جديدة له عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور إنستجرام، من الساحل الشمالى.


وظهر صالح جمعة، خلال الصور على متن يخت فى البحر، وهو يستمتع بإجازته الصيفية مرتديا ملابس البحر، وكاب.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .


كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

على متن مركب.. صالح جمعة يقضي إجازته في الساحل.. شاهد
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