مع أحد الشيوخ.. صالح جمعة يودع شهر رمضان بالدعاء وتلاوة القرآن.. شاهد

استعان صالح جمعة، لاعب فريق الأهلي، بأحد رجال الدين

في منزله، لتلاوة القرآن، بآخر أيام

شهر رمضان المعظم.





ونشر جمعة صورة عبر حسا به الشخصي بـ "إنستجرام"، خلال تواجده مع رجل يرتدي الزي الإسلامي، أثناء تلاوته في المصحف الشريف.





وعلق صالح جمعة على الصورة قائلًا: " اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنا نستودعك شهر رمضان فتقبله منا وأنت راض عنا".



