مع أحد الشيوخ.. صالح جمعة يودع شهر رمضان بالدعاء وتلاوة القرآن.. شاهد

استعان صالح جمعة، لاعب فريق الأهلي، بأحد رجال الدين في منزله، لتلاوة القرآن، بآخر أيام شهر رمضان المعظم.
ونشر جمعة صورة عبر حسابه الشخصي بـ "إنستجرام"، خلال تواجده مع رجل يرتدي الزي الإسلامي، أثناء تلاوته في المصحف الشريف.
وعلق صالح جمعة على الصورة قائلًا: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنا نستودعك شهر رمضان فتقبله منا وأنت راض عنا".
وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، ووافق على رحيله.
وأشارت مصادر في الأيام السابقة، إلى مفاوضات جرت بين الزمالك وصالح جمعة عن طريق شقيقه عبد الله جمعة ولاعب الفريق الأبيض الحالي.
ولكن يأتي استمرار تعاقد صالح جمعة مع الأهلي، وتمسك الأخير ببيعه، لتحقيق عائد مادي من وراء رحيله، ليحولا دون إتمام الصفقة لصالح الزمالك.