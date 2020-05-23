الهاني سليمان يعترف: أتعمد إضاعة الوقت أمام الأهلى والزمالك .. فيديو

رد الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري، على انتقادات إضاعة الوقت خلال مشاركته في المباريات مع الفرق المختلفة سواء فى الدوري او كأس مصر .









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وقال الهاني سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة " أون تايم سبورت ": " ما يتردد عن إضاعتي للوقت حقيقي بعض الشيء ، من الطبيعي أي حارس في العالم يحاول استغلال الوقت خاصة في المباريات الكبيرة أمام الأهلي أو الزمالك ".









وأوضح: "عصام الحضري الحارس الوحيد الذي لعب على حسابي مباراة واحدة مع الاتحاد وبعدها تم إلغاء الدوري".









ولعب الهاني سليمان في صفوف الاتحاد السكندري لعدة سنوات قبل أن ينتقل لنادي سموحة مطلع الموسم الجاري.









وأردف: "هذا جيد لأنه حال استمرار الدوري لم أكن أتحمل أن يظل الحضري يلعب أساسيًا"

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واختتم: "أفضل حارس مرمى في مصر حاليًا، هو محمد الشناوي لاعب الأهلي ويليه محمد أبو جبل من الزمالك، وأصعب مهاجم لعبت أمامه هو عماد متعب".