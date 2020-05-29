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محافظات

لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:46 م
تطهير وتعقيم محيط
تطهير وتعقيم محيط مستشفى ٥٧٣٥٧
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عبد العزيز جمال

 قامت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق صباح اليوم بعمل حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى ٥٧٣٥٧ تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

و تم إخلاء "سوق السقط" العشوائى بمنطقة المدبح من الباعة الجائلين وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان بالكامل  لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما ستقوم الأجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة وتطوير المنطقة من وتشجير ورصف وتدعيم الارصفة ورفع كفاءة الانارة بالمنطقة بالكامل .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفي لخدمة المواطنين والمرضي و المترددين عليها .

يذكر أن محافظة القاهرة أطلقت عدة حملات للتطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وشركة المياه لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب
لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب
لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب
لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب
لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب
لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب
لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب
لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير محيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب
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