أهم الأخبار.. اعتقال مراسل CNN أثناء تغطيته الاحتجاجات في أمريكا ..السعودية تسجل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
انخفاض الأسهم الأوروبية انتظارا لرد فعل واشنطن على الصين
هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة 29 -5-2020 لتحول تركيز كل المتعاملون في السوق إلى رد فعل واشنطن لموافقة البرلمان الصيني على قانون للأمن القومي لهونغ كونغ، لكن المؤشرات الرئيسية تتجه لاختتام ...للمزيد اضغط هنا
بعد مظاهرات منيابوليس.. شاهد.. كنتاكي الأمريكية تشتعل بالاحتجاجات عقب قتل امرأة سوداء
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر اشتعال الاحتجاجات فى ولاية كنتاكي الأمريكية عقب مقتل امرأة سوداء تدعى "بريونا تايلور" بالرصاص في شقتها في مارس. وأوضحت شرطة ولاية كنتاكي ...للمزيد اضغط هنا
السعودية تسجل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعلن شفاء 2460 حالة
أبرزت وسائل الإعلام السعودية اليوم الجمعة، آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 داخل البلاد..للمزيد اضغط هنا
بعد مقتل رجل أسود.. اعتقال مراسل CNN أثناء تغطيته الاحتجاجات في منيابوليس.. فيديو
ذكرت وكالة "رويترز" أن شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية اعتقلت مراسل قناة "سي إن إن" دون ذكر أي سبب.. للمزيد اضغط هنا
وكيلة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود مصر فى تضمين احتياجات المرأة لمواجهة فيروس كورونا
أشادت فمزيلي ملامبو نجوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالجهود العديدة التى تقوم بها مصر حاليًا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمراعية لاحتياجات ..للمزيد اضغط هنا
الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا
الصحة العالمية تنفي تشخيص حالات كورونا اونلاين
نفت منظمة الصحة العالمية ما تداول على وسائل التواصل الاجتماعي عن إنشائها لأداة لتشخيص حالات فيروس كورونا أونلاين .. للمزيد اضغط هنا