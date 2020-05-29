رئيس برشلونة: سأوقع مع نيمار

يسعى نادي برشلونة بقوة خلال انتقالات الصيف المقبل، إلى الحصول على خدمات البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.





والنادي الكاتالوني حاول الصيف الماضي، ضم نيمار، لكن النادي الباريسي رفض العرض المقدم له، خاصة أن الطرفين الإسباني والفرنسي تربط بينهما علاقة متوترة.





وتحدث ساندرو روسيل، رئيس برشلونة السابق، بشأن نيمار، إذ صرح لإذاعة ماركا الإسبانية، بقوله: "في حال كنت رئيسًا للنادي، كنت سأتعاقد معه".





وتابع: "هو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد ليونيل ميسي، كما أنه مناسب تمامًا لفلسفة النادي".





وأتم: "لكن يجب توقيع عقدين معه، الأول عقد رياضي، والثاني يخص سلوكياته".





ويمنح البرسا أولوية قصوى بشأن ضم المهاجم لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر ميلان، لكنه في الوقت نفسه قد يضم نيمار.