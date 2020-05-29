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السوشيال أرض خصبة للشائعات.. رانيا هاشم تكشف أسباب حرب تويتر والرئيس الأمريكي.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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عادل نصار

تناولت الإعلامية رانيا هاشم، في برنامجها «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، الحرب الباردة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقع التدوينات المصغرة «تويتر».


وقالت هاشم، إن السوشال ميديا أكبر أرض خصبة لانتشار الشائعات وبسهولة فائقة وللملايين دون حواجز حقيقية، مضيفة أن لا بد من الوعي فيما ينشر.


وأضافت مقدمة برنامج «مانشيت»، أن هذه المسألة ليست في مصر فقط بل في العالم أجمع بعد طلب الرئيس الأمريكي الحد من السوشال ميديا، متابعة أن: "هذا الأمر يعني أنه يرى أن هناك أمرا خطأ".


وتابعت الإعلامية، أن دونالد ترامب طيلة عمره يرى أن السوشيال ميديا هى الأفضل وأفضل من الإعلام التقليدي، مؤكدة أن ترامب اتهم السوشيال ميديا باتهامات خطيرة حقيقية.


وتساءلت رانيا هاشم، :«هل مواقع التواصل الاجتماعي هتسلم على هذا الأمر، أم هتسكت ولا هترفع قضايا وتتمسك بقوتها الخاصة».

مرأ

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