إعلامي عن مسلسل الاختيار: دراما مصنوعة من جسد ودماء أبنائنا.. فيديو

أشاد الإعلامي علاء أبو بكر، بـ شهداء الوطن، قائلًا: "رضعوا من أمهات علمونا معنى الأمانة، ومعنى الإخلاص، ومعنى حب الوطن".

وأكد "أبو بكر"، خلال تقديم برنامجه "مصر في القب"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك من يريد تخريب مصر، معلقًا: "إشاعات ليل ونهار، فيه ناس تحمل حقد لمصر رغم أن مصر خيرها على الكل، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطر الشائعات.

وأضاف أن الجيش المصري لم ولن يقصر في أي شيء، وأن الجيش الأبيض لا يختلف عن أبنائنا الذين يضحون بأرواحهم على الحدود، معلقًا: "مصر أبية وعمرها ما هتقع مهما يمر عليها من سنين".

وأشار الإعلامي، إلى أن مسلسل الاختيار قصة حقيقية، وملحمة تاريخية وطنية، وموضوع دراما مصنوع من جسد ودماء أبنائنا، مشيدًا بالشهيد أحمد منسي، قائلًا: "وحياة ربي إللي خلقني كنت أتمنى أكون معاك يا منسي، ويا نعيش سوا يا نموت سوا"، لافتًا إلى أن منسي شخصية سطّرها التاريخ بحروف من ذهب.