AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعلامي عن مسلسل الاختيار: دراما مصنوعة من جسد ودماء أبنائنا.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:45 م
مسلسل الأختيار
مسلسل الأختيار
Advertisements
عادل نصار

أشاد الإعلامي علاء أبو بكر، بـ شهداء الوطن، قائلًا: "رضعوا من أمهات علمونا معنى الأمانة، ومعنى الإخلاص، ومعنى حب الوطن".

 

وأكد "أبو بكر"، خلال تقديم برنامجه "مصر في القب"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك من يريد تخريب مصر، معلقًا: "إشاعات ليل ونهار، فيه ناس تحمل حقد لمصر رغم أن مصر خيرها على الكل، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطر الشائعات.

 

وأضاف أن الجيش المصري لم ولن يقصر في أي شيء، وأن الجيش الأبيض لا يختلف عن أبنائنا الذين يضحون بأرواحهم على الحدود، معلقًا: "مصر أبية وعمرها ما هتقع مهما يمر عليها من سنين".

 

وأشار الإعلامي، إلى أن مسلسل الاختيار قصة حقيقية، وملحمة تاريخية وطنية، وموضوع دراما مصنوع من جسد ودماء أبنائنا، مشيدًا بالشهيد أحمد منسي، قائلًا: "وحياة ربي إللي خلقني كنت أتمنى أكون معاك يا منسي، ويا نعيش سوا يا نموت سوا"، لافتًا إلى أن منسي شخصية سطّرها التاريخ بحروف من ذهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناقد: مسلسل الاختيار أثار الرعب في قلوب الإخوان بسبب المنسي

خالد أبو بكر: مفاجآت كبيرة ووقائع حقيقة في ملحمة "الاختيار" البطولية

دينا فؤاد: سعيدة بتصدر مسلسل الاختيار.. وزوجة عشماوي أصعب أدواري

أمير كرارة يعلق على استشهاد أحمد المنسي

زينة عن مسلسل الاختيار: وثق بطولة شبابنا ونقدر نفرجه لولادنا ونفتخر بيه

إسعاد يونس تعليقا على مسلسل الاختيار: قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان

ترشيحاتنا

بدون دواء .. محلول سريع للتخلص من التهاب الحلق

أخبار الفن.. حقيقة إصابة صفاء ابو السعود بـ كورونا .. تفاصيل محاولة خطف والتحرش بفنانة شهيرة

خاص| طرح المطهرات وكولونيا 555 على بطاقات التموين أول يونيو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

بعد مصرع ٤ أطفال وجدتهم.. ماس كهربائي وراء حريق شقة الدقي

السعودية تتخطى الآثار السلبية لفيروس كورونا بـ 8 مليارات دولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر طويل وماكياج صاخب .. صبا مبارك تتحدى الملل من المنزل بإطلالة غريبة

بـ "تان" في الوجه | هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

احذروا البروتوكولات المتداولة .. نصائح يجب اتباعها لعزل الأطفال المصابين بـ كورونا