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ديني

والدتي صامت بدون نية.. هل صيامها صحيح

السبت 30/مايو/2020 - 08:07 ص
والدتي صامت بدون
والدتي صامت بدون نية.. هل صيامها صحيح
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محمود ضاحي
والدتي كانت تصوم أياما كثيرة من رجب وشعبان وحتى في القضاء بدون نية فهل صيامها صحيح.. سؤال ورد إلى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  أن النية ليست أن تقول كل يوم أنها تصوم بنية قضاء الأيام التي عليها أو بنية التقرب إلى الله، مضيفًا أن نية صوم رجب وشعبان هي نية التقرب إلى الله وهي نافلة، فلا تحتاج فيها أن تستحضر النية من الليل بل يكفي فيها أن تصوم بالنهار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى بيوت زوجاته بعد صلاة الظهر فلا يجد عندهن طعامًا فكان يقول: إذا أنا صائم، فكان يبدأ في نية الصيام بعد الظهر، وهذا جائز في صيام النفل.

واختتم  أن بعض الفقهاء يقول أن ذلك جائز حتى قبل الزوال، وبعد الظهر أيضًا، فنية النفل لا تحتاج إلى تبييت من الليل ويكفي فيها أن الإنسان صائم تقرب من الله سبحانه وتعالى.

هل يجوز صيام الست من شوال عن الميت
هل يجوز صيام الست من شوال عن الميت ، فقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لايجوز صيام الستة أيام من شوال عن المتوفي، حيث يصوم المسلم الست البيض عن نفسه، لا عن غيره.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز صيام الستة البيض من شوال عن ابي المتوفي؟»، أنه لا يجوز، فللمُسلم أن يصوم الست البيض وأيام أخرى، وبعد الصيام في نهاية اليوم عند الإفطار، يرفع يده ويدعو الله، فالله سبحانه وتعالى يتقبل من العبد الدعاء دائمًا بعد العبادة.

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صيام الست من شوال
صيام الست من شوال ورد فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أوصى بصيام ستة أيام من شوال ، تكون على مدار الشهر ولا يشترط فيها أن تكون متتابعة بعد عيد الفطر مباشرة، حيث يباح صيام الست من سوال متفرقة وعلى مدار الشهر، فلا يلزم المسلم يكون صيام الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وذلك لأن صيام ست من شوال ليس فريضة بل هو سُنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ورد حديث صحيح عن صيام ست من شوال يدل على أن من صام شهر رمضان كاملًا ثم صام 6 أيام من شهر شوال فيحسب له صيام سنة كاملة، فعنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

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