والدتي صامت بدون نية.. هل صيامها صحيح

والدتي كانت تصوم أياما كثيرة من رجب وشعبان وحتى في القضاء بدون نية فهل صيامها صحيح.. سؤال ورد إلى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النية ليست أن تقول كل يوم أنها تصوم بنية قضاء الأيام التي عليها أو بنية التقرب إلى الله، مضيفًا أن نية صوم رجب وشعبان هي نية التقرب إلى الله وهي نافلة، فلا تحتاج فيها أن تستحضر النية من الليل بل يكفي فيها أن تصوم بالنهار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى بيوت زوجاته بعد صلاة الظهر فلا يجد عندهن طعامًا فكان يقول: إذا أنا صائم، فكان يبدأ في نية الصيام بعد الظهر، وهذا جائز في صيام النفل.
واختتم أن بعض الفقهاء يقول أن ذلك جائز حتى قبل الزوال، وبعد الظهر أيضًا، فنية النفل لا تحتاج إلى تبييت من الليل ويكفي فيها أن الإنسان صائم تقرب من الله سبحانه وتعالى.