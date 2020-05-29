تعليم الجيزة: التقديم لرياض الأطفال الاثنين المقبل.. وهذه هي الضوابط

أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على موقع المديرية أولياء أمور الأطفال الراغبين في التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2020 / 2021.





وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيبدأ التسجيل و التقديم من خلال الرابط التالى ، من يوم الاثنين الموافق 1 /6 /2020 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 /6 /2020 . http://gizaedu.gov.eg/kg.html ، من يوم الاثنين الموافق 1 /6 /2020 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 /6 /2020 .





اقرأ أيضا | وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي





وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عملية التقديم الإلكتروني تتم وفقا للضوابط التالية:





اقرأ أيضا | برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في 6 محافظات







• يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2020 إلكترونيا.

• الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من سيادة المحافظ.

• الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

• الحد الأدنى للتقدم بالسنة الاولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 5 سنوات و 29 يوم 11 شهر