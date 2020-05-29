مصرع صياد غرقًا بشاطئ البنائين في كفر الشيخ

لقي صياد بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مصرعه غرقًا، إثر قيامه بالاستحمام والسباحة بشاطئ قرية البنائين بمركز البرلس، وتم انتشال جثته ونقله إلى المستشفى.





كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد وصول "م.م" 19 سنة، صياد، إلى مستشفى برج البرلس، جثة هامدة.





وتبين أن المتوفى كان برفقة صديقه "م.أ" 19 سنة، مقيم بقرية الحدادين، يقومان بالسباحة والاستحمام بالبحر الأبيض المتوسط أمام شاطئ البنائين، فلقي مصرعه لعدم إجادته السباحة.





بانتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم 6937 لسنة 2020م، جنح مركز البرلس، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.