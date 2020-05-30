AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

12 ساعة فى غيبوبة.. الدكتور محمود سامى: فقدت بصري وأمشي وراء أمل 1%.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 12:39 ص
الدكتور محمود سامى
الدكتور محمود سامى
Advertisements
صدى البلد
قال الدكتور محمود سامى ، الذى فقد بصره ،انه كان فى مستشفى العزل بـ بلطيم لقضاء أسبوعين بها ، ولكنه قضى أسبوعا واحدا لشعوره بالتعب، مشددا على أنه دخل فى غيبوبة استمرت قرابة الــ 12 ساعة، وعندما فاق منها وجد كل شيء مظلما.

وأضاف سامى أنه عقب ذلك سمع أصوات بجواره وأخرون يلقون السلام عليه ، فقال للمتواجدين معه أنه لا يرى، ، فأجرى عددا من الفحوصات والتحاليل ، مشيرا إلى أنه عن طريق السوشيال ميديا عرفت قصته وتدخل مجلس الوزراء وقرر علاجه على نفقة الدولة.

وأشار الطبيب إلى أنه تم إجراء فحوصات له وإجراءات جديدة وبدأ خطة جديدة للعلاج ، وجلسات أوكسجين تحت ضغط فى المستشفى الجوى ، وبدأت تظهر نتائج إيجابية ، ثم بدأ فى جلسات فصل البلازما ومردودها تحسن طفيف ، وأخذ 5 جلسات ومازال يكمل.

وأكد سامى أنه يتحسن ويتحرك ، كما أنه يسير فى أى طريق لو فى أمل 1 % ، مشددا على أن 90% من آراء الأطباء أنه لن يرى مرة أخرى ، وهناك نسبة 10 % ترى أنه من الممكن يرى بنسبة 4 أمتار أو 6 أمتار ، مؤكدا تمسكه بالأمل لو 1 % لأنه يريد أن يخدم نفسه ويعود لممارسة عمله.

ووجه سامى الشكر لأصدقائه وزملائه والشعب المصرى ، متمنيا من الجميع الالتزام من أجل هزيمة هذا الوباء فى أقرب فرصه ، موجها الشكر لمؤسسة الرئاسة لاهتمامها بقضيته ومنحته فرصة العلاج ، مؤكدا استمراره فى طريق العلاج .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بديل العمليات الجراحية.. طريقة فعالة لشد الجلد وإزالة التجاعيد

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات

بعد فقدان بصره.. تعرف على نتيجة تحليل كورونا لـ طبيب عزل بلطيم.. صور

نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور

رزق بطفل بعد صبر 11 عاما.. الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا يروي معاناته

طبيب مستشفى بلطيم فاقد البصر: عندى ثقة في الله كبيرة رغم صعوبة الموقف

ترشيحاتنا

يخلصك من الفضلات .. أقوى مشروب لتنظيف القولون

مراقب فضيحة رادس يعلن مفاجأة بشأن انسحاب الوداد

التهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة الأبرز.. أستاذ أمراض صدرية: فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

الجمهور يبحث عن تامر هجرس بسبب صورة

السودان يحذر من اندلاع حرب شاملة مع إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علامات إذا ظهرت عليك تنذرك بـ سرطان الثدي

فقدان السمع.. مضاعفات غير متوقعة لـ تراكم شمع الأذن لفترات طويلة

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة