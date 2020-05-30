التحريات في فيديو منة عبد العزيز.. صديقها اغتصبها وصديقتها صورتها في فندق بالطالبية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو نشرته فتاة التيك توك منه عبد العزيز علي مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت فيه تعرضها للاغتصاب والضرب من صديق لها بمعاونة فتيات أخريات.





وذكرت التحريات أن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة فى العقد الثانى من العمر أدعت خلاله قيام شخص بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهًا عنها.









أسفرت التحريات عن أن الفتاة المشار إليها قد اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة.





وتبين صحة الواقعة التي ادعتها حيث كشفت التحريات ان الفتاة دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة وبرفقتها 5 أشخاص "3 طلاب - فتاتان" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على صاحبة الفيديو وأحدث اصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول - مبلغ 125 جنيها ، وقام أخر بمواقعتها جنسيًا كرهًا عنها وبضبطه اعترف بذلك.





وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى للتشهير بها على إثر الخلاف الذى حدث بينهما.



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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.