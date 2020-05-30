محمود البزاوي: عادل إمام موجود في كل مدارس التمثيل..فيديو

حل الفنان محمود البزاوي ضيفا على الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والذاع عبر قناة "الأولى المصرية" للحديث عن مشاركتها فى السباق الرمضاني من خلال مسلسلي فرصة ثانية وإتنين فى الصندوق.

وخلال الحوار قال البزاوي:" عادل إمام هو مدرسة خاصة في الفن وموجود بكل مدارس التمثيل، حيث أنه جسد جميع الأدوار كوميدى وتراجيدي".

ونوه إلى أنه خلال مشاركته فى فيلم همام فى إمستردام لم يكن يصنف كممثل كوميدي ولكن القائمين على العمل إستغلوا عفويته للخروج بشكل كوميدي.

وشارك البزاوى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.