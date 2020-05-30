الهروب.. البريء.. سارق الفرح.. أهم أدوار حسن حسني السينمائية

يمتلك الفنان الكبير حسني حسني مسيرة سينمائية مدهشة جعلت منه واحدا من أبرز الممثلين في مصر والوطن العربي على مدار نصف قرن.
انتسب في بدايته إلى فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش وقدم الكثير من المسرحيات مع الفرقة بالإضافة إلى مشاركته بأدوار صغيرة في عدة أفلام منها "لا وقت للحب" 1963، "بنت الحتة" 1964.
وأيضا:
ومن أشهر أعماله "البريء" 1985، الهروب" 1991، "زوجة رجل مهم" 1987، "عفاريت الأسفلت" 1996، سارق الفرح 1995، والذي نال عن شخصية "ركبة" القرداتي التي جسدها فيه خمس جوائز.
كما شارك نجوم السينما الشباب أعمالهم ونجاحاتهم ومنهم علاء ولي الدين، أحمد حلمي، محمد سعد ومحمد هنيدى وهانى رمزى وأحمد مكى، وكذلك أحمد السقا وكريم عبدالعزيز.
وتم تكريمه وسط حفاوة كبيرة بالنسخة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.