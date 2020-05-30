الهروب.. البريء.. سارق الفرح.. أهم أدوار حسن حسني السينمائية

انتسب في بدايته إلى فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش وقدم الكثير من المسرحيات مع الفرقة بالإضافة إلى مشاركته بأدوار صغيرة في عدة أفلام منها "لا وقت للحب" 1963، "بنت الحتة" 1964.

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