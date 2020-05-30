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فن

الأب والخال والعم .. أحمد السعدني يرثى رحيل الفنان حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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منار نور
نعي الفنان احمد السعدني الفنان القدير حسن حسني  الذي توفي فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

ونشر أحمد السعدني ل صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى انستجرام قائلا : الاب و الخال و العم و الاستاذ حسن حسني ربنا يرحمك ويغفر لك بقدر ما اسعدتنا و ساعدتنا وحبتنا وحبيناك إنا لله و إنا اليه راجعون.

توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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