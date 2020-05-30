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فن

صورة وتعليق.. رامي صبري ينعي الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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منار نور
نعى الفنان رامي صبري الراحل حسن حسني  الذي توفي فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا

ونشر الفنان رامي صبرى صورة للفنان حسن حسني وعلق قائلا : " وداعا الفنان حسن حسني .. البقاء لله " . 

وتوفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

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