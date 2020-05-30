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سيارات

يوفر في استهلاك الوقود .. فوائد تشغيل تكييف السيارة أثناء السفر

السبت 30/مايو/2020 - 12:50 م
فوائد تشغيل تكييف
فوائد تشغيل تكييف السيارة اثناء السفر
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اشرف عطية
يوجد اعتقاد شائع بين الكثير من مالكي السيارات أن فتح جميع نوافذ السيارة أثناء القيادة في الصيف يعمل على خفض معدلات استهلاك الوقود، وأيضا تجديد الهواء داخل المقصورة، ورغم رسوخ هذه الفكرة في اذهان البعض إلا أنها طريقة خاطئة و تزيد من استهلاك الوقود و في هذا السياق نعرض عليكم هذا الموضوع .

مما لاشك فيه أن القيادة لمسافات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى شعور السائق بالإرهاق والتعب السريع، بعكس القيادة مع تشغيل التكييف فهو يطفئ شعورا بالراحة أثناء القيادة و يخفف من التوتر .

وفتح النوافذ أثناء السفر يجعل الهواء يعمل على زيادة المقاومة مع السيارة، وهو يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في استهلاك الوقود، بخلاف عندما يتم تشغيل التكييف فيعمل الزجاج على إبعاد الهواء مما يجعل السيارة تسير بمقاومة اقل مما يعني استهلاك اقل في البنزين .

ومن اهم اسباب استهلاك وقود أقل خلال تشغيل التكييف هو إجراء صيانة منتظمة للتكييف واستبدال المكونات التالفة و تغيير فلتر التكييف مما يسهم بشكل كبير في قدرته على تبريد المقصورة سريعًا، ويجب أيضا ضبط المكيف بين 22 و24 درجة مئوية، وضبط تدفق الهواء من فتحات التهوية الوسطى و ابعاد الهوايات عنك لتجنب ضررها.
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