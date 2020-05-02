احذر تشغيل التكييف على السرعات العالية لهذه الأسباب

تخيل أن تكون نائما وغارقا في نومك و تجد من يوقظك من النوم و يفزعك و يطلب منك الجري بسرعة كبيرة وانت لا تستطيع ان تفتح عينيك من الاساس.. هذا ما تفعلة بالضبط في تكييف سيارتك عند تشغيله بينما تسير بالسيارة علي سرعة عالية.

يجهل الكثير من قائدي السيارت كيفية معاملة سياراتهم بلطف لذلك نعرض عليكم في هذا السياق كيف تعمل تكييف سيارتك معاملة طيبة .. عندما تسير بسيارتك علي سرعة عالية بدء تشغيل التكييف فيكون الكمبريسر في حالة خمول والزيت الداخلي راكدا فعندما تعطيلة امر تشغيل علي سرعة عالية بالطبع سيتلف .

عند تشغيل المكيف للمرة الأولى وانت تقود السيارة علي سرعة عالية سيصدر صوت غير طبيعي و هو صوت الطمبورة الذي تمتم مفاجئتها للعمل علي نفس السرعة و يكون الزيت في حالة ركود وبدون حركة فتدور البلية و الطمبورة و الكباس بدون زيت لمدة 20 ثانية حتي يقوم الزيت بدورة و هذة المدة كافية لتلف الكباس .





لذلك يجب عليك ان تخفض سرعة السيارة الى 50 كم كحد اقصي لتشغيل تكييف السيارة لتحمي الكمبريسور و السير لان السير ايضا يتأثر بهذة الحركة فعند خفض سرعتك و تشغيل التكييف ياخذ السير استعدادة لدورة الكباس و ياخذ الكباس استعدادة للدوران و يقوم الزيت بتغليف الاجزاء الداخلية ليعمل بسلام .