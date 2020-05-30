أولاد علاء علي وزوجته يزورون قبره في العيد.. فيديو

نشر أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خلال قيام أسرة الراحل علاء على نجم الزمالك الأسبق، بزيارة قبره خلال عيد الفطر المبارك.





وعلق عيد عبد الملك على الفيديو قائلًا: "‫ولاد المرحوم علاء علي في العيد بيزوروه.. ندعيله كلنا بالرحمة والمغفرة".





وتوفي علاء علي لاعب الزمالك السابق، في شهر نوفمبر الماضي، بعد صراع مع مرض "السرطان" عن عمر يناهز الـ 31 عامًا.





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وكان علاء علي، لعب لأندية الزمالك، سموحة، وادي دجلة، طلائع الجيش، المصري البورسعيدي، وبتروجت.