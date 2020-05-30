أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 30 مايو

أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم السبت 30-5-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.57 دينار كويتي. ننشرخلال تعاملات اليوم السبت 30-5-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.57 دينار كويتي.





أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية. وتتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.









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أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدينار الكويتي.





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.16 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.62 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.73 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.98 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.67 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.87 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.71 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.44 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.58 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.81 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (533.62 دينار كويتي) أي ما يعادل (1,730 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (120.11 دينار كويتي) أي ما يعادل (389.33 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,158 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (55,617 دولار أمريكي)



